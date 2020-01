Rifiuti: Fava, 'Musumeci esempio di dissociazione della personalità politica' (2)

(Adnkronos) - Il presidente dell'Antimafia regionale replica anche a distanza al governatore in merito alle affermazioni sul suo ruolo: "Perfino quando cerca di far polemiche da strapaese, Musumeci non ne azzecca una: nel dicembre del 1998, quando fu chiesta la dichiarazione di emergenza sui rifiuti in Sicilia, io non ero segretario di alcun partito ma facevo l'inviato per il Corriere della Sera in Medio Oriente".