Pd: Guerini, 'bene Zingaretti, a giugno congresso vero'**

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Bene congresso annunciato dal segretario. Come Base Riformista ne avevamo evidenziato la necessità vista la nuova fase politica in cui siamo". Lo afferma il ministro Lorenzo Guerini. "Dopo le regionali di giugno si vada ad un congresso vero su identità e missione del nostro partito, rafforzandone, in questa stagione nuova in cui siamo al governo del paese, l’identità riformista e la sua vocazione maggioritaria che resta la nostra bussola di riferimento. Con un profilo chiaro, quello di un partito di centrosinistra, contendibile, moderno e aperto alla sfida del governo”.