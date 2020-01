Pd: Boschi, 'Zingaretti vuole sciogliere il partito? In bocca al lupo...'

Palermo, 11 gen. (Adnkronos) - "Zingaretti vuole sciogliere il Pd e lanciare un partito nuovo? In bocca al lupo al Pd...". Con queste parole Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva commenta l'annuncio del segretario del Partito democratico. "Noi siamo impegnati su Italia Viva - dice - avremo il primo febbraio la prima assemblea nazionale dle partito, ci stiamo organizzando sui territori. Ci piace anche l'idea che negli altri partiti stiano iniziando a ragionare di quello che noi abbiamo già fatto per primi, che abbiamo previsto nel nostro Statuto. Cioè che per ogni ruolo di responsabilità ci siano un uomo e una donna, Ettore Rosato e Teresa Bellanova stanno organizzano il partito per noi. Così come i capigruppo, io alla Camera e Faraone al Senato. E' un'idea che prende piede anche nelle altre formazioni politiche".