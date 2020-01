Pd: Ferrante lancia candidatura a segretario Sicilia, 'mai più sistemi conservativi'

Palermo, 11 gen. (Adnkronos) - "Oggi decidiamo di metterci la faccia in nome di una nuova visione di partito e di Sicilia". Così Antonio Ferrante ha lanciato oggi, in una conferenza stampa a Villa Filippina, a Palermo, la sua candidatura con la mozione 'Ricominciamo dalla Sicilia' alla segreteria regionale del Pd. "Mai più sistemi conservativi tipici della politica strutturata" ha detto Ferrante, lanciando una candidatura "collettiva nata dal confronto con tanti amici e compagni che hanno rappresentato le fondamenta nascoste del nostro partito e che meritano l'occasione di essere classe dirigente".

"Dobbiamo essere un'alternativa credibile per rispedire a casa queste destre pericolose e incapaci che stanno devastando la Sicilia" sottolinea il candidato dem. Obiettivo quello di "rigenerare un Pd vincente, coerente e presente sui territori. Il mio ruolo - ha sottolineato - è stato quello di mettere in contatto i tanti come noi che oggi mi stanno accanto e che, a tutti gli effetti, sono candidati alla segreteria accanto a me".