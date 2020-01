M5S: G. Grillo, 'Di Maio? basta 'insufflatori' anonimi, basta giochetti'

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Non so voi cosa ne pensiate ma io trovo sconcertante quello che sta accadendo in questi giorni sulla stampa". Lo scrive Giulia Grillo dei 5 Stelle su Fb dal titolo 'Dimissioni si, dimissioni no, dimissioni boh' a proposito di Luigi Di Maio e il suo ruolo di capo politico M5S.

"La domanda è sempre quella: chi insuffla la stampa e perché? Ma non sto scrivendo per rispondere a queste domande sto scrivendo perché mi sento sconcertata da questo modo di fare e onestamente non se ne può più. Ma che serietà è questa? Ma che rispetto è questo? Siamo passati dalla diretta streaming delle assemblee (che certo era un’esasperazione del concetto di trasparenza) al più meschino, vile, opaco gioco di potere che si possa immaginare?".