Iran: pioggia di adesioni alla 'fiaccolata per la Pace' di Lampedusa

Palermo, 11 gen. (Adnkronos) - Continuano ad arrivare le adesioni alla 'fiaccolata per la Pace' promossa dal sindaco di Lampedusa Totò Martello e che si terrà domani sera, domenica 12 gennaio, alle 19, in piazza Garibaldi. Dopo l'eurodeputato ed ex medico dell'isola Pietro Bartolo, si sono aggiunti, tra gli altri, la comunità Cattolica guidata dal parroco Don Carmelo, l’associazione Armatori dell’isola, l’Istituto omnicomprensivo Luigi Pirandello, la Biblioteca comunale e il Consorzio per la Pesca.

"Un invito al dialogo che parte dal cuore del Mediterraneo" ha detto Martello spiegando il senso dell’iniziativa rivolta anche alle altre città "affinché domenica sera si accendano luci di speranza in risposta alle tensioni che arrivano dalla Libia e dal Medioriente".