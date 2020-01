Fi: Gasparri, 'grazie a Berlusconi, lavorerò per rilancio partito'

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “Ringrazio il Presidente Berlusconi per la fiducia espressa nei miei confronti affidandomi sia il compito di coordinare i responsabili del settore Enti Locali di Forza Italia, sia il ruolo di commissario di Roma del nostro partito. Avverto l’impegno di entrambe queste funzioni in un momento difficile ma certamente fondamentale per la riorganizzazione e il rilancio di Forza Italia, sia nell’ambito degli Enti Locali che nell’ambito della Capitale. Opererò come sempre con dedizione ed impegno e con la massima lealtà nei confronti del leader del nostro partito”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI)