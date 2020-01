Riforme: D'Uva, 'aiutino Lega su firme per giochi di palazzo'

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Dai la cera, togli la cera. La Lega vota per il taglio dei parlamentari e poi non lo vuole. Anzi sì. Non firma per il referendum, ma poi dà l'aiutino per presentarlo. Cosa non si fa per i giochi di palazzo e le poltrone. Se ci sarà il referendum, Salvini e compagni voteranno 'forse'?". Lo scrive su twitter Francesco D'Uva dei 5 Stelle.