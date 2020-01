M5S: blog, 'restituzioni trasparenti, tutto il resto fake news' (2)

(Adnkronos) - "Contestualmente -si legge nel blog M5S- vengono inviati gli elenchi con i contributi ricevuti e la relativa documentazione contabile (estratti conto) alla Presidenza della Camera dei Deputati e alla Commissione di garanzia degli statuti per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici che effettuano i controlli previsti e pubblicano un elenco aggiornato dei contributi sul sito della Camera dei Deputati".

"Inoltre è possibile trovare su https://www.tirendiconto.it/parlamento/riepilogo_generale.php tutti i dettagli aggiornati in tempo reale degli importi restituiti dai portavoce, i progetti finanziati e l’importo disponibile per destinazioni future. La verità è che noi siamo gli unici che restituiscono i soldi ai cittadini, tramite il taglio degli stipendi degli eletti e lo facciamo in totale trasparenza. Tutto il resto sono fake news. Chi ha deciso di non mantenere gli impegni presi con i cittadini e non vuole più tagliarsi lo stipendio lo dica chiaramente e non inventi falsità".