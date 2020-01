Alitalia: Buffagni, 'razionalizzare costi e economicamente sostenibile'

Libia, Fratoianni: "Non rispetta diritti umani, non può essere nostro interlocutore su immigrazione"

(Agenzia Vista) Roma, 11 gennaio 2020 Libia, Fratoianni: "Non rispetta diritti umani, non può essere nostro interlocutore su immigrazione" "La Libia è un Paese che non rispetta diritti umani, non può essere nostro interlocutore su immigrazione". Così Nicola Fratoianni, intervenuto a margine della Direzione Nazionale di Sinistra Italiana a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...