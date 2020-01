Franceschini, 'Dante rappresenta unità Paese e riscoperta identità'

Roma, 10 gen. - (Adnkronos) - "Dante coinvolge. Ricordo le 'letture' di Roberto Benigni. Una grande emozione. Piazze di 5-6 mila persone. Dante rappresenta molte cose di cui oggi abbiamo bisogno. E' l'unità del Paese, e orgoglio e riscoperta delle identità". E' quanto ha dichiarato il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini partecipando oggi nella sede del Collegio Romano alla presentazione delle iniziative di Poste Italiane per le celebrazioni dei 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri.

"Mi piacerebbe che in Italia, per questa occasione -ha aggiunto- fiorissero migliaia di iniziative. Vorrei che ogni comune italiano, che ogni luogo che ogni impresa possa organizzare, doverosamente qualcosa per ricordare Dante".

Franceschini ha poi ricordato che il comitato per le celebrazioni per i 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri è stato finanziato con un milione di euro. "Con una legge approvata per Dante. E' stato poi aggiunto un altro milione nella legge di bilancio di quest'anno -ha proseguito Franceschini-, ma il successo delle domande giunte renderà necessarie altre risorse. Cercheremo di trovarne il più possibile -ha annunciato Franceschini- dal bilancio a carico dello Stato sarebbe importante, perché c'è anche l'Art bonus, che ci fossero contributi anche da parte dei privati".