Pop Bari: Codacons, no garanzia per risparmiatori, pronti ad azioni risarcitorie

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Sul caso della Banca Popolare di Bari dal Governo non giungono le necessarie rassicurazioni in favore dei risparmiatori, e regna la confusione più totale sul destino degli azionisti che hanno visto andare in fumo i propri risparmi". Lo afferma il Codacons, che domani incontrerà azionisti e obbligazionisti della banca nel corso di un’assemblea pubblica indetta a Bari.

"Riteniamo che l’unica possibilità per i risparmiatori per tutelare i propri diritti e ottenere il rimborso dei soldi persi sia attivarsi sul fronte legale, costituendosi fin da subito come soggetti offesi nelle inchieste della magistratura – spiega il Codacons – Le misure annunciate dal Governo non basteranno infatti a coprire le perdite subite dagli azionisti, mentre è incerto il destino di chi detiene obbligazioni subordinate della banca".

Di questo e altro si parlerà domani a Bari, dove il Codacons ha indetto un’assemblea pubblica – alle ore 17 presso l’Hotel Rondò (Corso Alcide De Gasperi 308) – per spiegare ai risparmiatori le azioni legali da intraprendere e diffondere i documenti utili per avviare l’iter risarcitorio.