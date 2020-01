Moda: da Cdp 28,5 mln per riqualificazione Palazzo Finanze Scandicci, nuovo hub Ysl (3)

(Adnkronos) - Un edificio da anni inutilizzato, tra pochissimo tempo, Fallani, "rappresenterà un’eccellenza mondiale della pelletteria di lusso, della creatività, del lavoro la rinascita di quest’area è la prova che quando tutti lavoriamo con un impegno comune il nostro paese è capace di fare grandi cose, e di vincere qualsiasi condizione di degrado: di questo ringraziamo Cassa Depositi e Prestiti e Saint Laurent per la determinazione che hanno messo nell’ottenere questo risultato".

Il Palazzo delle Finanze di Scandicci è un immobile costruito tra il 1991 e il 1994 per ospitare il Centro del Ministero delle Finanze per la gestione dei modelli 740 delle regioni del Centro Italia, realizzato all'85% e mai concluso né utilizzato.

L’accordo pone le basi per far dell’immobile un’opportunità di sviluppo e di competitività del territorio di riferimento, nel quale Saint Laurent e il Gruppo Kering sono presenti da molti anni e che con questa operazione confermano il desiderio di sviluppo e continuo investimento in persone e competenze.