Moda: da Cdp 28,5 mln per riqualificazione Palazzo Finanze Scandicci, nuovo hub Ysl (2)

(Adnkronos) - Il concept sviluppato nasce con l’intento strategico di creare un nuovo centro che si occupi della prototipia, dello sviluppo e della produzione di accessori del marchio parigino, nonché della formazione di nuovi professionisti. Gli interventi di sistemazione delle aree esterne prevedono la realizzazione di parcheggi pubblici e privati internamente al lotto di proprietà del Fondo, nonché la valorizzazione delle superfici di verde intorno al complesso. Verrà, inoltre, riqualificato il tratto di strada pubblica da cui si accede al lotto (Via del Parlamento Europeo).

"Saint Laurent - commenta Bellettini - riconosce da anni le competenze artigianali e manageriali offerte dall’area di Scandicci e con il nuovo Atelier Maroquinerie, conferma ulteriormente l’importanza di questo territorio per il proprio successo. Investire sulla qualità del prodotto, sulle persone e l’innovazione è fondamentale per consolidare ulteriormente la nostra riconoscibilità nel settore e per il raggiungimento dei nostri ambiziosi obiettivi futuri".

Con impegno e competenza il gruppo Cdp, sottolinea Palermo, "ha scelto di investire insieme ad Yves Saint Laurent su un progetto di riqualificazione dall’ alto valore sociale, lavorando in collaborazione con l’amministrazione comunale di Scandicci. Prosegue dunque l’impegno di Cassa Depositi e Prestiti per la valorizzazione del territorio,attraverso iniziative di trasformazione urbana, capaci di donare alla collettività spazi innovativi, funzionali e sostenibili. Anche così’ si promuove il futuro e si sostiene la crescita del nostro Paese".