Sicilia: nasce coordinamento Comitato amministratori locali (2)

(Adnkronos) - "I dipartimenti, affidati, con nomina fiduciaria, a responsabili individuati dal promotore stesso, sono ventidue: Politiche Giovanili (Simona Ganguzza, consigliere comunale di Partinico), Fondi Europei (Vito Rizzo, sindaco di Balestrate), Rapporti con Associazioni (Gaetano Scancarello, consigliere comunale di Geraci) Comunità Montane (Mauro Piscitello, presidente del Consiglio comunale di Castelbuono), Pari Opportunità (Anna Zizzo, consigliere comunale di Bagheria), Salute (Valeria Rubuano , presidente del Consiglio comunale di Acquedolci), Isole Minori (Francesco Rizzo, consigliere comunale di Lipari), Aree Interne(Maria Rosa Calcò, presidente del Consiglio comunale di Alcara Li Fusi), ) Beni ed Attività Culturali (Francesco Bertolino, consigliere comunale di Palermo) Famiglia e Politiche Sociali (Lidia Gaudio, presidente del Consiglio comunale di Sinagra), Energia e Rifiuti (Stefano Brianni, assessore del comune di Calatabiano), Attività Produttive (Salvatore Tomarchio, consigliere comunale di Aci Bonaccorsi), Istruzione (Corrado Scrofano, presidente del Consiglio comunale di Portopalo di Capo Passero), Sport e Turismo (Luca Agnello, consigliere comunale di Santa Croce Camerina), Trasparenza e Legalità (Nino Girardi, vice sindaco di Leonforte), Ambiente e Territorio (Paolo La Lima, consigliere comunale di Resuttano), Viabilità ed Infrastrutture (Giuseppe Catania, sindaco di Mussomeli), Agricoltura (Salvatore Malluzzo, consigliere comunale di Palma di Montechiaro), Politiche del Lavoro (Francesco Gambino, consigliere comunali di Raffadali) Enti Locali, (Carmelo D’angelo, sindaco di Ravanusa) Politiche Economiche (Leonardo Bascone, assessore del comune di Salemi), Comunicazione (Marzia Patti, consigliere comunale di Trapani).

“Nella composizione del coordinamento regionale- precisa Gentile – ho voluto tenere conto sia della territorialità che della partecipazione attiva ed al contributo dato alle iniziative portate avanti fino ad oggi. Il coordinamento si muoverà in maniera univoca e trimestralmente verranno convocati degli appuntamenti, proprio al fine di programmare le attività future. Inoltre, al fine di meglio organizzare i lavori e coordinare tutti gli amministratori degli enti locali aderenti al comitato, successivamente sarà individuato un rappresentante per ogni provincia, che si occuperà dell’organizzazione all’interno dei territori di appartenenza e che svolgerà il proprio ruolo in sinergia con il coordinamento regionale”.