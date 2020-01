Sicilia: nasce coordinamento Comitato amministratori locali

Palermo, 9 gen. (Adnkronos) - “Abbiamo fin da subito compreso che il ruolo degli Amministratori locali è importante e cruciale, soprattutto nell’attuale società. Ognuno di noi, giornalmente, rappresenta la propria comunità, impegnandosi per creare occasioni di crescita e sviluppo per il territorio. Abbiamo cominciato questo percorso condividendo le nostre esperienze, ponendoci domande sul come amministrare al meglio le nostre realtà locali, confrontandoci su alcune tematiche e condividendo le nostre idee tramite un gruppo whatsapp che ospita più 250 aderenti, tra sindaci, assessori e consiglieri comunali. Oggi, riteniamo che sia indispensabile una sinergia tra amministratori al fine di ascoltare le esigenze e lavorare per trovare soluzioni". E' quanto dice il promotore Gianfranco Gentile, Presidente del Consiglio Comunale di Pettineo. "Soluzioni che riguardano tutta la comunità siciliana ed il territorio nella sua interezza. In questi mesi, ci siamo impegnati moltissimo ed abbiamo anche avuto diversi incontri con i nostri rappresentanti alla Regione. L’esperimento è riuscito ed è indispensabile continuare su questa via!”, dice.

"Dalla voglia di lavorare per tutti i siciliani, nasce l’esigenza di costituire un coordinamento regionale trasversale, inclusivo, capace di approfondire determinate tematiche, realizzando momenti di confronto e condivisione tesi alla buona politica ed al bene comune - si legge nella nota - Il coordinamento sarà presieduto da Gianfranco Gentile, riconosciuto dagli aderenti come rappresentante".