Sicilia: M5S, 'legge su diritto allo studio priva di coperture finanziarie'

Palermo, 9 gen. (Adnkronos) - "Bene l’insediamento, avvenuto oggi, della Consulta regionale per il diritto allo studio. Il M5S ha contribuito con propri emendamenti a rendere più efficace il funzionamento di questo importante organo consultivo. Purtroppo però, la recente legge regionale sul diritto allo studio, che ha istituito la Consulta stessa, è totalmente priva di coperture finanziarie. L’assessore Lagalla, che oggi esulta per la Consulta, come pensa di assicurare un reale diritto degli studenti ad accedere ai servizi, senza le necessarie risorse?". Così i deputati del M5S, membri della Commissione Cultura Ars, Roberta Schillaci, Giovanni Di Caro, Nuccio Di Paola e Ketty Damante.

"Ricordiamo all’assessore, tanto per fare un esempio, che ovunque in Sicilia ci sono studenti universitari che hanno diritto agli alloggi perché sono in graduatoria - aggiungono - ma mancano gli alloggi e le necessarie risorse per metterli a disposizione. Questo governo non riesce a uscire da una permanente emergenza".