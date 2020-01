L.elettorale: Verdi, 'soglia 5% irricevibile'

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "I Verdi italiani valutano positivamente l’introduzione di un sistema elettorale su base proporzionale, superando i limiti di quello misto attualmente in vigore. Ma sono assolutamente contrari ad aumentare la soglia di sbarramento dal 3 al 5%, riducendo in modo inaccettabile il pluralismo democratico della possibile rappresentanza politica". Lo scrive in una nota membro dell'esecutivo dei Verdi, Marco Boato.

“Lo stesso Partito Democratico, che ha visto sistematicamente fallire in ogni elezione politica le proprie velleitarie ambizioni alla sedicente 'vocazione maggioritaria' e che nelle elezioni regionali e comunali si appella invece giustamente al sostegno di un ampio schieramento di soggetti politici, grandi e piccoli, nell’ambito di un centrosinistra allargato, dovrebbe evitare di dare il proprio avallo ad un sistema elettorale che provocherebbe l’esclusione dalla legittima rappresentanza per milioni di elettori e di elettrici".

"Come Verdi ci rivolgiamo a tutte le forze politiche che hanno a cuore il pluralismo democratico e la rilegittimazione del sistema politico, perché si oppongano ad una proposta di legge elettorale iniqua e antidemocratica, che mira all’esclusione anziché all’inclusione nella rappresentanza parlamentare. I Verdi si batteranno con tutti i mezzi leciti per scongiurare questa svolta regressiva e per affermare i principi del pluralismo politico ampio ed inclusivo".