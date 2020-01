L.elettorale: D'Attorre, 'testo Brescia passo avanti positivo'

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Personalmente penso che la proposta di modifica legge elettorale presentata oggi da Brescia sia un passo avanti positivo". Lo dice Alfredo D'Attorre, responsabile Enti locali di Articolo Uno, nel corso dei lavori del seminario 'Stato, mercato e conversione ecologica'.

"Un sistema elettorale sul modello tedesco può porre le basi per una riorganizzazione razionale del sistema politico e per la costruzione di soggetti partitici più stabili e omogenei, e non più di aggregazioni e alleanze solo elettoralistiche, che in questi 25 anni di maggioritario hanno finito per alimentare solo frammentazione e trasformismo".