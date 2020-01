Enel: Egp batte record con oltre 3 gw di capacità rinnovabile costruita in 2019 (2)

(Adnkronos) - Con oltre 3 GW realizzati nel 2019, Egp gestisce ora circa 46 GW di capacità totale, confermandosi come il più grande player privato al mondo nel campo delle rinnovabili. Questa nuova capacità produrrà circa 9,3 TWh in un anno di attività, evitando l'emissione di 5,85 milioni di tonnellate di CO2 nell'atmosfera ogni anno e contribuendo all’obiettivo del Gruppo Enel di generare circa il 57% della propria produzione da rinnovabili nel 2022.

Egp è riuscita a segnare questo record anche attraverso il supporto di strumenti digitali per la progettazione e la supervisione dei cantieri, ricorrendo ad un approccio innovativo che include il testing di robot per l'installazione automatizzata di pannelli fotovoltaici e cavi, nonché l'uso di droni e sistemi di solar tracking all'avanguardia.

L’obiettivo raggiunto conferma l'impegno di Enel nel proseguo della propria espansione nel settore delle energie rinnovabili come evidenziato nel Piano strategico 2020-2022, che prevede di aggiungere 14,1 GW di capacità rinnovabile nel periodo, per arrivare a 60 GW nel 2022. La crescita della capacità rinnovabile di Egp è in linea con l'obiettivo del gruppo Enel di completa decarbonizzazione del mix produttivo entro il 2050, sostenendo così l'Obiettivo di sviluppo sostenibile (Sdg) delle Nazioni Unite numero 7 (Energia pulita e accessibile) e 13 (Agire per il clima).