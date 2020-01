Enel: Egp batte record con oltre 3 gw di capacità rinnovabile costruita in 2019

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - Enel Green Power (Egp) ha raggiunto nel 2019 un nuovo record costruendo circa 3.029 MW di nuova capacità rinnovabile in tutto il mondo, circa 190 MW in più (+ 6,5%) rispetto al 2018. Lo rende noto Egp in un comunicato.

"Siamo riusciti a migliorare il nostro record di capacità rinnovabile costruita in un anno grazie al costante lavoro e all'impegno dei colleghi di tutto il mondo", commenta Antonio Cammisecra, il Ceo di Enel Green Power. Questo risultato, aggiunge, "rappresenta un nuovo benchmark per il settore e conferma ancora una volta la nostra leadership globale nel settore delle energie rinnovabili. L’obiettivo per il futuro rimane il costante miglioramento dei nostri stessi record, come annunciato anche dal Piano strategico 2020-2022 del Gruppo che prevede un aumento medio della capacità di 4,7 GW all'anno".

La nuova capacità rinnovabile realizzata da Egp nel 2019 comprende circa 47 impianti, principalmente eolici (1.813 MW) e solari (1.193 MW). In termini geografici, la nuova capacità è così distribuita: circa 1.072 MW in Europa, principalmente in Spagna; circa 997 MW in America Latina, principalmente in Messico; circa 867 MW in Nord America, principalmente negli Stati Uniti; circa 94 MW in Africa, Asia e Oceania, principalmente in Sudafrica.