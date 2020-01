Lavoro: Toninelli, 'numeri migliore risposta a critiche e attacchi'

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Oggi l'Istat ha certificato che a novembre scorso il tasso di occupazione è salito al 59,4%. Il valore più alto dal lontano 1977. A questo si aggiunge che aumentano i contratti a tempo indeterminato, diminuiscono quelli a tempo e gli indipendenti. Leggo questa bellissima notizia e sono orgoglioso di quello che ha fatto il Movimento il Decreto dignità e con gli altri interventi realizzati nel corso di un anno e mezzo al governo". Così in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Danilo Toninelli commentando i dati dell'Istat.

"Non solo - rileva - abbiamo approvato misure importanti, ma abbiamo resistito a mille attacchi contro le nostre politiche per il lavoro, al vergognoso bombardamento mediatico e politico che abbiamo subito e al quale abbiamo risposto, colpo su colpo. La verità è che il lavoro significa anche restituire dignità e restituire libertà e sono convinto che a molti di quelli che 'contano' questa cosa non vada bene. La strada da percorrere per cambiare le cose spesso è lunga e faticosa, ma è reale: il resto sono chiacchiere e becera propaganda".