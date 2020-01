L.elettorale: Brescia, 'Germanicum? meglio Brescellum'

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Il nome germanicum? Bisognerebbe chiamarlo 'brescellum', io lo preferirei, sarebbe meglio. Io sono ottimista, bisogna esserlo”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Giuseppe Brescia, deputato M5S e depositario di un testo per la riforma della legge elettorale.

Perché il suo testo è stato definito germanicum? “Non lo so, forse i giornalisti non mi tengono in considerazione”, ha scherzato Brescia a Rai Radio1, che ha proseguito spiegando quelle “caratteristiche che richiamano il sistema tedesco”.

Le forze al governo sembrano esser quasi tutte d'accordo con la sua proposta. Anche Italia Viva? “Hanno spinto proprio loro affinché ci fosse la soglia del 5%”. E le opposizioni cosa ne pensano? “Fratelli d'Italia ha detto che con un sistema del genere metteranno tutto a fuoco e fiamme. Calderoli prima ci ha detto che qualsiasi sistema andrebbe bene purché si voti, poi oggi hanno dichiarato che vorrebbero un maggioritario. Da Forza Italia volevano partecipare alla discussione, e ora - ha concluso a Rai Radio1 Brescia - avranno modo di farlo”.