Banca Mediolanum, bonus di 2mila euro a testa per i dipendenti

Milano, 8 gen. (Adnkronos) - Un premio per i dipendenti da 2mila euro a testa. E’ quanto ha deciso di distribuire Banca Mediolanum ai propri collaboratori e family banker a seguito del "risultato straordinario" raggiunto dal gruppo nel 2019, risultato che "vogliamo condividere con tutti", spiega l’amministratore delegato Massimo Doris, in conferenza stampa a Milano. Il costo per il gruppo del bonus è di "oltre 17 milioni di euro" e la misura, già annunciata, "è stata apprezzatissima".