Iran: a Lampedusa una 'fiaccolata per la Pace'

Palermo, 9 gen. (Adnkronos) - Una 'fiaccolata per la pace'. Parte da Lampedusa, nel cuore del Mediterraneo, un appello contro i venti di guerra che soffiano in Medio Oriente. L’appuntamento è domenica 12 gennaio, alle 19, in piazza Garibaldi. "Mentre dalla Libia al Medioriente soffiano venti di guerra - dice il sindaco Totò Martello - dalla nostra isola, divenuta simbolo di accoglienza e crocevia di speranza, vogliamo lanciare un appello agli altri Comuni, alle istituzioni nazionali ed europee, ma anche all’opinione pubblica: non possiamo restare indifferenti di fronte a quello che sta avvenendo".

"Ci auguriamo che anche in altre città d’Italia e d’Europa domenica sera si accendano candele di speranza - aggiunge - Bisogna ripartire dalla volontà concreta di trovare la via del dialogo. Quello che sta avvenendo in questi giorni non riguarda solo il Nord Africa o il Medio Oriente, riguarda tutti noi. Non possiamo restare a guardare: serve un gesto, anche simbolico, per dimostrare che siamo pronti a sostenere un percorso di pace che può partire proprio dal centro del Mediterraneo".