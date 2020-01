Palermo: scuola plastic free, al Cannizzaro inaugurata fontanella acqua potabile (2)

(Adnkronos) - "L'importante per noi è che questo modello venga esportato in altre scuole - affermano Francesca e Giuseppe - Solo nella nostra scuola, grazie alla fontanella, si consumeranno in meno 71.253 bottigliette di plastica all'anno, se lo moltiplichiamo per tutte le scuole della città metropolitana di Palermo il numero potrà fare un grande differenza nel contributo alla lotta all’inquinamento". Soddisfatta la dirigente scolastica del liceo secondo cui l'iniziativa "ha dimostrato agli studenti che si può interloquire con le amministrazioni pubbliche, Comune, città metropolitana, Stato, e avere, quando le richieste sono valide e realizzabili, risposte concrete".

"Apprezziamo l’importantissimo contributo che gli studenti del liceo Cannizzaro stanno dando al cambio culturale della città e della città metropolitana di Palermo" ha detto, nel suo intervento telefonico, il sindaco metropolitano Leoluca Orlando annunciando che i due studenti promotori dell'iniziativa saranno insigniti della Tessera Preziosa di Palermo. "Questa è la conferma che oggi insieme ci sono i presupposti concreti per l’attuazione di un futuro migliore" ha concluso Orlando. L’installazione della fontanella è inserita nella campagna Plastic Free.