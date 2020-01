Enel X: al Ces presenta JuiceAbility, per ricaricare sedie a ruote elettriche (2)

(Adnkronos) - Il dispositivo può essere preordinato subito sul sito www.enelxstore.com, mentre le prime consegne partiranno da giugno di quest’anno.

Enel X, la linea di business globale del gruppo Enel dedicata ai prodotti innovativi e alle soluzioni digitali, è presente al Ces 2020 con uno spazio dedicato alle tecnologie in grado di trasformare l’energia in nuove opportunità di crescita e sviluppo per le persone, i business e le città. Nell’area di Enel X, situata all’interno della sezione del Ces dedicata alle Smart City, viene inoltre presentato Homix, il nuovo sistema di Smart Home per la gestione del riscaldamento, della sicurezza in casa e dell’illuminazione che aiuta le famiglie a risparmiare energia e semplificare la propria vita nel rispetto dell’ambiente. Homix combina semplicità e comodità grazie all’integrazione con Alexa, il servizio vocale intelligente di Amazon basato sul cloud.

Tra le tecnologie sviluppate da Enel X per le città del futuro presentate a Las Vegas c’è City Analytics, l’innovativa soluzione che consente alle amministrazioni pubbliche di pianificare servizi turistici, di mobilità e sicurezza in base alle reali necessità dei cittadini. City Analytics, attraverso i Big Data Analytics, raccoglie e analizza le informazioni ottenute, nel rispetto delle norme sulla privacy, da sensori, telecamere e altri punti di raccolta dati dislocati nella città o area di riferimento come ad esempio l’origine e la destinazione dei flussi di persone, la stima dei residenti e dei turisti, le mappe dei luoghi più visitati o con maggior traffico. Tutte queste informazioni vengono elaborate e messe a disposizione delle pubbliche amministrazioni per l’individuazione di politiche e strumenti in grado di rispondere alle esigenze degli cittadini e dei visitatori.