Mafia: scommesse illegali, Gdf sequestra 10 milioni euro a clan Messina (2)

(Adnkronos) - Dopo circa due anni di indagini, nel febbraio 2018, poi confermata in appello a gennaio 2019, è arrivata la sentenza di condanna a 13 anni di reclusione per associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni, violenza privata, gioco d’azzardo, reati fiscali, usura e lesione. In altre parole, le investigazioni disposte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina ed eseguite dai militari del Gico documentavano come, nonostante le diverse assoluzioni, La Valle "risultasse figura di rilievo nel panorama mafioso cittadino, in grado, da un lato, di imporre la collocazione delle apparecchiature presso gli esercizi commerciali della zona, dall’altro, garantire agli esercenti accondiscendenti di poter godere della connessa protezione mafiosa del clan".