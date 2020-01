L.elettorale: no accordo maggioranza, domani testo Brescia**

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Nessuna intesa nella maggioranza sulla legge elettorale. Questo l'esito della riunione 'tecnica' di oggi pomeriggio. L'iniziativa ora passa direttamente al presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia, che domani presenterà un testo come base di partenza per avviare l'iter della legge in Parlamento. Lo ha spiegato lo stesso Brescia al termine dell'incontro.