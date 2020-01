Palermo: ztl notturna, assemblea commercianti centro storico a Palazzo delle Aquile

Palermo, 8 gen. (Adnkronos) - Un'assemblea dei commercianti del centro storico di Palermo per discutere della ztl notturna e presentare un piano di richieste a Sala delle Lapidi. L'incontro, convocato da Assoimpresa, si terrà oggi pomeriggio, alle 17, a Palazzo delle Aquile, prima della seduta del Consiglio che dovrà discutere il provvedimento emanato dalla giunta.

La ztl notturna dovrebbe partire venerdì 10 gennaio, dalle 22.30 alle 6 del mattino, per poi andare a regime a partire dal 17 aprile, con limitazioni dalle 20 alle 6. Il provvedimento non ha incontrato il favore di associazioni, opposizioni e anche di una parte della maggioranza, riunita ieri sera dal sindaco Leoluca Orlando nel tentativo di trovare una soluzione. Anche la maggioranza si rivedrà nuovamente oggi pomeriggio, alle 17, un'ora prima del Consiglio convocato per le 18.