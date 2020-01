Ue: Breton, 'manca una vera politica industriale, obiettivo è colmare mancanza'

Parigi, 8 gen. (Adnkronos) - "L'Europa è probabilmente, tra le grandi economie, quella che ha una base industriale tra le più doversificate, le più solide e con le maggiori competenze. L'industria rappresenta il 20% dell'attività economica. E' una formidabile opportunità. Finora, tuttavia, non c'è stata una vera politica industriale per il nostro continente. Una delle mie mission è di colmare questa mancanza nei prossimi mesi". Così il nuovo commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton in un'intervista a 'Les Echos'.

"Come lo ha ricordato Ursula von der Leyen - sottolinea - questa politica prenderà in conto il contesto geopolitico, la lotta contro i cambiamenti climatici, il trattamento dei dati digitali ma anche i nostri approvvigionamenti in materie prime e il nostro mix energetico. In altri termini la nostra specificità e la nostra sovranità".