Cremona: cinque minori intossicati nella notte a Robecco D'Oglio**

Milano, 8 gen. (Adnkronos) - Cinque minori, tra cui due bambine di 5 anni, sono stati ricoverati in codice verde per un'intossicazione da monossido di carbonio a Robecco D'Oglio, in provincia di Cremona. I sanitari sono intervenuti alle 2 di notte in via Garibaldi. Oltre alle due piccole di 5 anni, sono rimasti intossicati una bambina di 12 anni, un ragazzo di sedici anni e uno di 14 anni. Si trovano in ospedale a Cremona.