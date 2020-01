Mafia: Presidente Ars, 'Piersanti Mattarella in politica non ebbe vita facile'

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - "Dal punto di vista politico, Piersanti Mattarella non ebbe vita facile. Aveva costituito il suo primo governo con il sostegno del Pci; sostegno che gli fu revocato nel marzo del 1979 quando Berlinguer ordinò a tutte le federazioni locali di togliere il sostegno a tutte le giunte che sostenevano dall’esterno. Una settimana dopo, Mattarella venne rieletto presidente della Regione con il sostegno di Dc, Psi, Pri e Psdi". Cos', Gianfranco Miccichè durante il suo intervento alla seduta solenne per ricordare Piersanti Mattarella. "Il 18 dicembre successivo, il Psi aprì una nuova crisi. Passeggiando tra i corridoi di Palazzo dei Normanni, confidò ai giornalisti che considerava conclusa la sua esperienza politica alla Regione e che si sarebbe trasferito a Roma per continuare l’azione politica del suo maestro, Aldo Moro - conclude - Ma la mattina del 6 gennaio del 1980, killer armati dalla mafia lo assassinarono".