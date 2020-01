Mafia: Provenzano, 'Mattarella ha tenuto alta dignità della politica"**

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - "A 40 anni di distanza dalla morte di Piersanti Mattarella emerge sempre di più la levatura nazionale di questa figura. Ha tenuto alta la dignità della politica e delle istituzioni. La sua battaglia per lo sviluppo parla all'Italia intera non solo alla Sicilia, per questo oggi ho voluto essere qui". Lo ha detto il ministro Giuseppe Provenzano a margine della commemorazione di Piersanti Mattarella a Palermo. E' la prima volta che un ministro partecipi alla commemorazione.