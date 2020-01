Prescrizione: Pisapia, 'abrogare Bonafede, riforma inutile e incostituzionale' (3)

(Adnkronos) - "Per questi, e per tanti altri motivi, auspico che le forze progressiste che hanno deciso di partecipare al governo Conte bis -prosegue Pisapia- non facciano passi indietro rispetto a quanto dichiarato in questi giorni, e non cedano di un passo rispetto alle proposte di legge presentate in Parlamento, che già sono un compromesso al ribasso ; una forza politica autenticamente democratica non può permettere che avvenga questo scempio del rispetto delle regole”.

"In questi giorni si parla di una nuova fase dell’Esecutivo con l’obiettivo di un programma condiviso. Bene, che la riforma della Giustizia rientri in questo programma definendo – per questo aspetto come per gli altri – tempi certi di realizzazione. E che finalmente si passi dalle parole ai fatti cancellando tutte le norme liberticide dei deleteri Decreti Sicurezza a firma del Governo Gialloverde: norme già censurate in sede di promulgazione dal Capo dello Stato. Si proceda subito con questo cambio di passo perché al momento la discontinuità promessa ancora non si vede”, conclude Pisapia.