Migranti: Salvini, 'se processano me, processano intero popolo italiano'

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Invece di processare me, dovrebbero processare i ministri che prima di me hanno fatto sbarcare chiunque in questo Paese". Lo dice Matteo Salvini ad un comizio a Cesenatico. "Se mi porteranno in un tribunale perché ho difeso confini, sicurezza e onore del mio Paese, processeranno l'intero popolo italiano, non solo Matteo Salvini".