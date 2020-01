Lombardia: truffe agli anziani, Regione stanzia 600mila euro

Milano, 5 gen. (Adnkronos) - Quello delle truffe agli anziani continua purtroppo a essere un tema di stretta attualità. Cosi' Regione Lombardia nel 2020 distribuirà opuscoli informativi e realizzerà uno spot televisivo e per contrastare il fenomeno: nel bilancio approvato a fine anno, sono stati previsti 300mila euro per il 2020 e 300mila euro per il 2021 da destinare ai Comuni per campagne di informazione

"Ho piu' volte sottolineato - spiega l'assessore regionale alla Sicurezza, Polizia Locale e Immigrazione, Riccardo De Corato - che queste truffe sono aumentate sino a diventare vere e proprie emergenze sociali. Negli ultimi mesi le Forze dell'ordine, anche in Lombardia, hanno sgominato organizzazioni ben strutturate.

Per questo, "abbiamo commissionato uno 'spot-video' che invita la popolazione a denunciare le truffe o i tentativi di truffe al numero unico 112. Saranno inoltre distribuiti opuscoli nei luoghi piu' frequentati dalla popolazione anziana".