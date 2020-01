Palermo: ristoratori e residenti contro ztl notturna, 'ucciderà l'anima del centro storico' (3)

(Adnkronos) - "Siamo molto solidali con i residenti per il caos della movida - afferma Sabrina Leone, della pizzeria 'Ciccio passami l'olio' - ma la ztl notturna, purtroppo per loro e per noi, non sarà una soluzione ma certamente lo svuotamento del centro storico ed il ritorno al passato". "Capisco che tra negozianti, ristoratori e residenti, un punto di incontro non è molto facile ma non impossibile - aggiunge Giuseppe Veniero, dell'omonimo confettificio - L'introduzione della ztl notturna, così concepita, non ha un buon impatto su chi ha nuovamente scommesso sul centro storico. Si deve consentire ai ristoratori di potere accogliere i propri clienti, ai residenti di ospitare amici a casa e dormire in serenità".