Auto: Federauto, con 2020 si apre fase delicata, correggere sistema ecobonus (2)

(Adnkronos) - L’anno appena concluso, sottolinea De Stefani Cosentino, "ha visto il non completo utilizzo del fondo ministeriale relativo all’Ecobonus 2019 per incentivare (nel triennio 2019-2021) l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni, e la modifica, inserita nell’ultima legge di bilancio, della tassazione sulle auto aziendali in fringe benefit, relativamente alla quale abbiamo neutralizzato gli effetti negativi sul mercato rispetto ad una versione originaria formulata dal Governo eccessivamente penalizzante per gli operatori".

"Ribadiamo - conclude De Stefani - che la messa in atto di provvedimenti non adeguatamente inquadrati in una logica di transizione verso una mobilità sostenibile non consente di raggiungere gli obiettivi prefissati ma addirittura di rallentare ulteriormente il rinnovo del parco, senza benefici ambientali. Nell'ottica dello sviluppo delle vendite di veicoli elettrici ed ibridi, riteniamo necessario correggere l'attuale sistema di ecobonus. L’auspico è che nei Gruppi di lavoro del Tavolo Automotive, che il Mise si appresta a convocare nelle prossime settimane per approfondire gli aspetti relativi al sostegno della domanda, dell'offerta di mobilità e per lo sviluppo delle infrastrutture, si possa affrontare con maggiore pragmatismo e visione comune il passaggio verso la nuova mobilità".

Dal punto di vista delle alimentazioni, a dicembre le auto diesel hanno perso il 15,2%, mentre risultano in crescita le vetture a benzina (+31,4%), Gpl (+23,3%), metano (+140,2%), ibride (+68,5%) ed elettriche (+117,5%).