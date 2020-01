No Tav: Cento, 'governo sostenga grazia per Dosio'

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - “Dopo le parole ora i fatti. L'arresto di Nicoletta Dosio divenuta simbolo che va ben oltre la lotta del movimento No Tav apra finalmente una discussione pubblica sull’uso sempre più massiccio del codice penale e delle leggi speciali come i decreti Salvini per ridurre gli spazi di democrazia e lotta politica". Lo afferma Paolo Cento di Sinistra Italiana-Leu.

“Questa è una vicenda concreta e simbolica - prosegue l’esponente ambientalista di SI - che richiede una iniziativa forte a partire dal sostegno alla richiesta di grazia al Presidente della Repubblica. Il governo di cui la sinistra fa parte con un ruolo decisivo attraverso i parlamentari di Leu non può rimanere indifferente o neutrale. Lo stesso ministro della giustizia Bonafede - conclude Cento - compia tutti gli atti di propria competenza per rendere possibile la grazia per Nicoletta Dosio”.