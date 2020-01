Palermo: Ferrandelli, 'ztl atto di sfida, sindaco in aula l'8 gennaio'

Palermo, 2 gen. (Adnkronos) - "Un ulteriore atto di sfida ai rappresentanti democratici della città". Così Fabrizio Ferrandelli, leader di +Europa, commenta l'ordinanza che istituisce la ztl notturna a Palermo. "Ho appena visionato l’ordinanza che pochi minuti fa ha istituito la ztl notturna e nei fine settimana, in sfregio alla volontà del consiglio comunale che nella seduta del 31 dicembre aveva prelevato l’atto di indirizzo in materia, non votato a causa dell’assenza degli uffici e di Catania - afferma - Avevamo ribadito il principio secondo cui dovrà essere proprio il Consiglio comunale, con apposito regolamento, a normare la mobilità sui tre assi viari di via Roma, via Maqueda e corso Vittorio Emanuele. Nelle more di approvazione del regolamento, nessun provvedimento può entrare in vigore".

"Ho chiesto al presidente del consiglio comunale - aggiunge - di convocare per giorno 8 gennaio una seduta sul tema, alla presenza del sindaco, così come da impegni ufficiali d’aula, e di calendarizzare a seguire la mozione di sfiducia da me presentata contro l’assessore Catania. Invitiamo tutta la cittadinanza e le parti sociali a mobilitarsi e far sentire la propria voce".