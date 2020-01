Palermo: Assoimpresa, 'ztl notturna fuga in avanti, pronti a ricorrere al Tar'

Palermo, 2 gen. (Adnkronos) - "L'ordinanza sulla ztl notturna a Palermo è una batosta per le attività commerciali del centro storico, già messe in ginocchio dalla crisi e dai cantieri. L'ennesima fuga in avanti dell'amministrazione comunale, alla quale avevamo invece chiesto un confronto nel merito del provvedimento proprio per evitare di penalizzare le imprese. Assoimpresa valuterà con i propri legali i margini per un ricorso al Tar, ma annunciamo sin da ora che ci opporremo in tutti i modi a questa scelta scellerata". Così il presidente di Assoimpresa Mario Attinasi commenta l'ordinanza che estende la ztl anche alle ore notturne del venerdì e del sabato.

L'ordinanza del Comune prevede una prima fase dal 10 gennaio al 17 aprile con divieti che partiranno dalle 22.30 fino alle 6 del mattino. Dal 17 aprile le limitazioni cominceranno già alle 20.