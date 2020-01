Puigdemont, giudice belga sospende estradizione

Madrid, 2 gen. (Adnkronos) - La giustizia belga ha sospeso la procedura di estradizione in Spagna dei separatisti catalani Carles Puigdemont e Toni Comin. Lo ha annunciato lo stesso Puigdemont su Twitter. La decisione del tribunale belga si basa sulla recente sentenza della Corte europea di giustizia, che ha riconosciuto il diritto all'immunità di un altro separatista catalano, Oriol Junqueras, in quanto deputato del Parlamento europeo.

Anche Puigdemont e Comin sono stati eletti al parlamento di Strasburgo e quindi godono dell'immunità, fino a quando non sarà il Parlamento stesso a revocarla. Ex capo del governo catalano, Puigdemont si è rifugiato in Belgio nell'ottobre 2017 ed è accusato di ribellione e malversazione per il tentativo indipendentista in Catalogna. Per gli stessi reati, il suo ex braccio destro al governo Junqueras è stato condannato a 13 anni di carcere in Spagna.