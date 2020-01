Fascismo: Noemi Di Segni, 'solidarietà a Scotto, servono parole chiare e inequivocabili'

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "La nostra più sentita vicinanza e solidarietà all'onorevole Arturo Scotto, vittime nelle scorse ore di una barbara aggressione neofascista a Venezia. Il nostro abbraccio va a lui, ai suoi familiari e a chi ha cercato di frapporsi tra lui e gli aggressori venendo a sua volta colpito". Ad affermarlo in una nota è la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni.

"È un anno, il 2020 - sottolinea -, che inizia all'insegna dell'odio, del razzismo e dell'antisemitismo. Fenomeni sempre più dilaganti e contro i quali è necessario agire con la massima fermezza. A rischio c'è il futuro della nostra società, sempre più esposta a minacce di questo tipo. Le conseguenze rischiano di essere catastrofiche. Non è più possibile esitare. Anche per questo serve una reazione forte da parte di tutte le forze politiche. Servono parole chiare e inequivocabili per definire quanto accaduto", conclude Di Segni.