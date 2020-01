Fascismo: Gelmini, 'solidarietà a Scotto da gruppo Fi Camera'

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "Di fronte a certi episodi, frutto di una sempre più preoccupante ignoranza storica e della patologica ideologizzazione della violenza, non si può rimanere in silenzio. Ad Arturo Scotto la solidarietà mia personale e del gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. La cultura della democrazia è una pianta che deve essere sempre innaffiata con la memoria del male operato dei totalitarismi e il coraggio della denuncia di patetiche nostalgie che intossicano la nostra società". Così Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, in una nota.