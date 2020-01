Fascismo: Porvenzano, 'abbraccio a Scotto, reagire e denunciare'

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "Un abbraccio ad Arturo Scotto e alla sua famiglia per la violenza nazifascista subita a Venezia. Grazie al ragazzo che ha provato a fermare gli aggressori. Basta ignorare o minimizzare. Reagire e denunciare. I nostri anni Venti non saranno mai come vorrebbero questi vigliacchi". Così in un tweet il ministro per il Sud, Peppe Provenzano.