Capodanno: nella notte 686 interventi dei Vigili del fuoco

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - Sono stati 686 gli interventi dei Vigili del fuoco per i festeggiamenti di Capodanno, rispetto ai 658 dello scorso anno. Lo rendono noto, su Twitter, gli stessi Vigili del fuoco. In Emilia Romagna 107 interventi, in Lombardia 92, 80 in Lazio, Campania e Puglia 62, Toscana 60, Sicilia 42. Nessun intervento in Molise.