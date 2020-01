Capodanno: Orlando sul palco in periferia, 'Palermo è il Cep, il Cep è Palermo'

Palermo, 1 gen. (Adnkronos) - "Palermo è il Cep, il Cep è Palermo". Con queste parole il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha salutato l'arrivo del nuovo anno dal palco allestito nel quartiere Cep, in piazza Peppino Impastato. E' la prima volta che il concerto di fine anno si sposta in periferia, con lo spettacolo di Nino Frassica e i Tinturia. "Ogni giorno cresca il rispetto per la persona, per ogni persona, e cresca la comunità palermitana oltre gli egoismi", ha detto Orlando. Un altro palco è stato allestito in piazza Giulio cesare, davanti alla stazione centrale, dove migliaia di persone hanno aspettato lo scoccare della mezzanotte.