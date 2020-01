Palermo: sorella ragazzo scomparso nel '92, 'sbalordita dal silenzio di chi sa' (2)

(Adnkronos) - "Se le persone interessate leggono questo appello - dice ancora Mariagrazia Colletta nel suo messaggio di fine anno - li preghiamo, ancora una volta, di darci notizie sulla scomparsa di mio fratello anche in forma anonima, facendo in modo che si apra un nuovo anno con una consapevolezza, bella o brutta che sia".

"I nostri ringraziamenti vanno a tutte le persone che con noi in questo 2019 ci hanno sostenuto e hanno organizzato eventi tra cui l'avvocato Bonaventura Zizzo che, insieme a noi, sta portando avanti la battaglia giudiziaria per arrivare alla verità su quello che è successo a Salvatore e il presidente dell'associazione 'Fare per migliorare' di Francesco Mancuso Trabia e tutte le persone che, di tanto in tanto, ci aiutano a condividere i post su Salvatore".