M5S: Angiola, 'solidarietà a Fioramonti, difficile fare cose difficili'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Caro Lorenzo, vorrei farti giungere la mia comprensione e la mia solidarietà. Permettimi di citare un grande scrittore e pedagogista che tu, per quello che mi risulta, apprezzi moltissimo, ossia Gianni Rodari, quando affermava che 'è difficile fare le cose difficili'". Lo scrive su Facebook il deputato M5S Nunzio Angiola.

"Fare le cose difficili -aggiunge- è infatti dannatamente difficile. Ma imparare a farle è necessario. In certi casi, nella vita occorre fare un passo indietro, per farne poi due in avanti. Buon lavoro, Lorenzo Fioramonti!"